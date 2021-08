Filtración revela un modo fotográfico para Halo Infinite

Los modos fotográficos en los videojuegos han sido de las funciones más populares en años recientes. Conforme los juegos van mejorando gráficamente, no es sorpresa que cada vez haya más y más desarrolladores implementando esta función en sus proyectos. De hecho, una reciente filtración indica que Halo Infinite será otro de los títulos en implementarla.

La información proviene de NewHaloLeaks, cuenta de Twitter que constantemente ha estado metiéndose en los archivos del juego desde la beta cerrada de su multiplayer hace varias semanas. Su más reciente descubrimiento señala que existe un modo fotográfico en los archivos del juego, además de que también encontró frases clave como “elige un filtro antes de tomar tu foto.”

Halo Infinite confirmed to have photo mode. Here are the settings. #HaloInfinite #InfiniteLeaks #HaloInfiniteLeaks #HaloSpoilers #HaloLeaks #HaloInfiniteMP #HaloSpotlight pic.twitter.com/w6JaJEQHcu

— HaloLeaks (@NewHaloLeaks) August 19, 2021