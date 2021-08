El más reciente capítulo en el manga de Dragon Ball Super nos mostró la nueva transformación de Vegeta en acción, conocida como Ultra Ego. Granolah ciertamente tendrá que lidiar con ésta nueva y poderosa versión del Príncipe de los Saiyajin, pero ¿será suficiente como para vencerlo?

Recientemente, Toyotaro tuvo oportunidad de sentarse a platicar sobre el detrás de escenas del reciente arco en el manga de Super, revelando todo tipo de interesantes detalles sobre esta nueva historia. Aunque Akira Toriyama ya no está tan involucrado como lo estuvo en Dragon Ball y Dragon Ball Z, está claro que todavía sigue teniendo mucha relevancia en la producción de nuevas aventuras.

Vía Twitter, la cuenta de DBS Chronicles compartió un nuevo boceto del cazarrecompensas intergaláctico, que a su vez nos muestra cómo es todo el proceso de dibujarlo de la mano del propio Toyotaro.

Toyotaro (@TOYOTARO_Vjump ) draws Granolah

Full video (15 mins long w/Toyo instructing on how to draw him): https://t.co/bjhGAqcE5V pic.twitter.com/1jaK3B187y

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) August 16, 2021