FIFA 20 derroca a Modern Warfare en las ventas de Reino Unido

Otra semana, otra tabla de ventas físicas de videojuegos en Reino Unido. Debido a la carencia de nuevo software, los hábitos de consumo de los británicos difícilmente han cambiado estas últimas semanas. Sin embargo, este último top 10 sí tiene una nueva entrega. Zombie Army 4: Dead War de Rebellion debutó en octavo lugar, y creemos que incluso pudo tener mejores resultados digitalmente.

Desafortunadamente, Dragon Ball Z: Kakarot no logró asegurar su posición en el top 10, cayendo hasta el lugar número 22. Aparte de eso, no hay mucho de qué hablar esta semana; FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare, y Grand Theft Auto V quedaron en primer, segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que Star Wars Jedi: Fallen Order logró mantenerse constante en sexto lugar.

Aquí el top 10 completo:

FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V Ring Fit Adventure Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Jedi: Fallen Order Minecraft Zombie Army 4: Dead War Luigi’s Mansion 3 NBA 2K20

Fuente: ukie