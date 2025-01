La serie live action de One Piece es una de las producciones más esperadas de Netflix para este año. Aunque sabemos que los nuevos capítulos estarán disponible en algún punto del 2025, aún se desconoce oficialmente cuándo es que esto sucederá. Afortunadamente, un comunicado oficial no ha proporcionado un periodo de estreno más concreto.

La semana pasada, Netflix reveló un teaser para los LEGO de One Piece. En su comunicado oficial, la compañía menciona que esto es algo que mantendrá a los fans ocupados hasta el estreno de la segunda temporada del live action a finales de este año. Esto fue lo que se comentó:

“Son tesoros a los que podrás dedicarte mientras esperas los nuevos episodios de One Piece, que llegarán a finales de este año”.

De esta forma, Netflix confirma que la segunda temporada del live action de One Piece estará disponible a finales del 2025. Aunque no se proporciona información más concreta, esto quiere decir que los nuevos capítulos llegaría entre octubre y diciembre de este año, algo que ha emocionado a más de un fan al respecto.

Considerando que 2025 marca el 25 aniversario del anime de One Piece, a lo largo del año tendremos varios anuncios importantes relacionados con la obra de Eiichirō Oda. Recuerda, la segunda temporada del live action de One Piece estará disponible a finales del 2025. En temas relacionados, puede conocer más sobre LEGO One Piece aquí. De igual forma, este es el nuevo y gratuito episodio del anime.

Vía: Netflix.