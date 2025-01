Aunque Capcom se mantiene en silencio, todo indica a que Resident Evil 9 está en camino. Durante los últimos años hemos escuchado múltiples rumores sobre la siguiente entrega principal en la amada serie de survival horror, pero en los últimos días han surgido nuevas filtraciones que indican a que Leon S. Kennedy sería el protagonista de esta entrega.

Pese a que originalmente se creía que Jill Valentine sería la protagonista de Resident Evil 9, Dusk Golem, famoso insider, ha señalado que Jill solo tendría un pequeño rol en la historia, y en su lugar el enfoque estaría en Leon. Junto a esto, se ha descubierto que Nick Apostolides, actor de Leon en los remakes de Resident Evil 2 y 4, así como la película de Infinite Darkness, ha enlistado un misterioso proyecto AAA en su currículum.

De igual forma, los fans han encontrado que Kōshi Nakanishi, director de Resident Evil 9, sigue a Nick Apostolides en Instagram. Notablemente, el desarrollador japonés no sigue a ningún otro actor de Resident Evil en inglés. Es así que la comunidad ha llegado a la conclusión de que Leon sería el protagonista de Resident Evil 9, y considerando su popularidad, esto no sería una gran sorpresa.

Si bien las filtraciones nos han dado varios detalles sobre Resident Evil 9, Capcom se ha mantenido en silencio sobre este proyecto, pero muchos esperan que este año se lleve a cabo la revelación oficial de este juego. En temas relacionados, desmienten un rumor sobre Resident Evil 9. De igual forma, un juego clásico de la serie tendría relanzamiento.

Nota del Autor:

Aunque es innegable que Leon es uno de los personajes más populares de la serie, sí es algo decepcionante que Jill, quien no ha protagonizado tantos juegos en los últimos años, ya no sea el enfoque principal, o al menos parece que ya no lo será.

Vía: Reddit