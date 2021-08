Fatal Frame: MBW no incluye los trajes de Nintendo

Originalmente, Fatal Frame: Maiden of Black Water llegó al Wii U acompañado de trajes especiales de Zero Suit Samus y Princess Zelda. Con el relanzamiento de este juego a un par de meses de distancia, muchos se preguntan si las skins de Nintendo estarán de regreso. Desafortunadamente, Koei Tecmo no tiene la intención de incluir este contenido adicional en las nuevas versiones del juego.

Considerando que Fatal Frame: Maiden of Black Water ahora estará disponible en otras plataformas, esta decisión tiene sentido, pero sí es raro no ver los trajes de Samus y Zelda en Switch. Sin embargo, este juego sí contará con vestimentas adicionales. En lugar de las skins de Nintendo, el juego tendrá cambios de ropa inspirados en otros títulos de la serie, así como uno basado en Ryza de Atelier Ryza.

Sin duda alguna, esta es una decepcionante noticia para todos los fans de los trajes de Zero Suit Samus y Princess Zelda. Fatal Frame: Maiden of Black Water llegará a Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de octubre.

En temas relacionados, el futuro de la serie depende del éxito de este juego.

Vía: Nintendo Everything