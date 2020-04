Far Cry 6 podría traer de vuelta a Vaas Montenegro, el antagonista de Far Cry 3

Desde el pasado mes de febrero han existido varios rumores que apuntan al inevitable lanzamiento de Far Cry 6. Sin embargo, poca información respecto a la historia y personajes había salido a la luz. Ahora, parece que todos los fans de Far Cry 3 estarán contentos al saber que existe una posibilidad de ver de regreso al icónico villano de este título, Vaas Montenegro, en la nueva entrega.

Recientemente, el actor que le da vida a Vaas, Michael Mando, realizó una sesión de preguntas y respuestas en reddit, en donde fue cuestionado sobre su personaje más icónico, y si aún es reconocido por su papel en Far Cry 3. Esto fue lo que respondió:

“Vaas es mi animal espiritual: haber cocreado ese personaje es algo que siempre será querido para mí. Todavía me reconocen como Vaas, y todavía siento la efusión. El amor por ese personaje me hace muy feliz. Quién sabe … ¿quizás volveré a interpretar el papel muy pronto? :p”.

Aunque no confirma directamente que está trabajando una vez más con Ubisoft para darle vida Vaas Montenegro, si es un guiño que podría apuntar a un futuro proyecto que involucre a este personaje. Las posibilidades son bastante grandes, ya que puede participar en Far Cry 6, tal vez una precuela o spin off de Far Cry 3, o incluso en un proyecto como una película.

Vía: Michael Mando