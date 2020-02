Rumor: Far Cry 6 ya está en desarrollo y se lanzará muy pronto

De acuerdo con un nuevo reporte, Far Cry 6 ya está siendo desarrollado en Ubisoft, y al parecer también sería lanzado muy pronto para la actual y futura generación de consolas, así como la PC. La noticia viene por parte de una de las fuentes más confiables de la industria en años recientes; el notorio Jason Schreier, editor y periodista de Kotaku.

Siendo más específicos, el día de hoy durante una junta financiera, Ubisoft reveló que estarían lanzando cinco juegos AAA entre abril 2020 y marzo 2021. Tres de ellos ya han sido anunciados y se trata de Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters, y Rainbow Six: Quarantine. Por otra parte, los otros dos restantes son dos de “las franquicias más grandes” de Ubisoft.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020