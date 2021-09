Far Cry 6 muestra más de una hora de gameplay en next-gen

Previo a su lanzamiento en octubre, Ubisoft ha revelado un extenso vistazo a Far Cry 6 corriendo en un Xbox Series X. El material en cuestión luce muy similar a otros juegos de la franquicia, y parece que será más de lo mismo, lo cual puede ser algo bueno o malo dependiendo de tu perspectiva de la saga.

Como era de esperarse, Far Cry 6 parece estar corriendo en 4K a 60 cuadros por segundo, y podemos ver algunos de los beneficios que otorgan las nuevas consolas, como mayores detalles en las armas así como un sistema de partículas mejorado.

Far Cry 6 será la entrega más grande y ambiciosa de la saga hasta la fecha, esto a pesar de que el juego no contará con un editor de mapas o un modo arcade. Por suerte ya no falta mucho para su lanzamiento.

Far Cry 6 llega a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el próximo 7 de octubre.

Fuente: Ubisoft