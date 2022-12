Pese a que Avalanche Software y Warner Bros. Games han dejado en claro que J.K. Rowling no está involucrada en Hogwarts Legacy, parece que esto no le importa a un grupo de fans, quienes, una vez más, le han pedido a la comunidad que no compren este juego en protesta a los comentarios controversiales de la autora.

Recientemente, la youtuber conocida como Jessie Earl llamó a un boicot en contra de Hogwarts Legacy, esto como una consecuencia a las opiniones que ha tenido Rowling sobre la comunidad trans. Esto fue lo que comentó:

A diferencia de otras ocasiones, Rowling no se mantuvo en silencio, y decidió responder por medio de Twitter con el siguiente mensaje:

Deeply disappointed @jessiegender doesn't realise purethink is incompatible with owning ANYTHING connected with me, in ANY form. The truly righteous wouldn't just burn their books and movies but the local library, anything with an owl on it and their own pet dogs. #DoBetter 1/2 pic.twitter.com/LqANqab8Km

