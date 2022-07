Fans organizan funeral para Red Dead Online

Fue el 13 de julio de 2021 cuando Red Dead Online recibió Blood Money, la última gran expansión para este título. Desde entonces, Rockstar se ha encargado solo de mantener los servidores activos y proporcionar actualizaciones menores. Junto a esto, hace un par de días se confirmó que los desarrolladores dejarían de crear contenido nuevo para enfocarse en el siguiente capítulo de GTA. Es así que el día de ayer se llevó a cabo el funeral de Red Dead Online.

Aunque aún es posible acceder a Red Dead Online y disfrutar de todo su contenido, los fans ya han dado por muerto a este título. Sin un año de contenido nuevo, y sin planes para futuras actualizaciones significativas, el día de ayer, 13 de julio de 2022, los jugadores llevaron a cabo un funeral para este título, en donde compartieron imágenes, anécdotas, y recordaron con cariño todos los momentos que marcaron a esta experiencia en línea.

“Hoy es el día en que la comunidad presenta sus respetos a un juego que muchos de nosotros amamos, y desearíamos haber recibido más amor de Rockstar. Así que inicia sesión hoy y tómate unas cervezas en Valentine o Blackwater Graveyard”.

Today is the day the community is paying it's respects to a game that many of us love, and wish had gotten more love from Rockstar. So login in today, and have a few beers at either Valentine or Blackwater Graveyard. #RedDeadFuneral #RedDeadOnline pic.twitter.com/izTf3IQ5NS — Dirty-Tyler (@RealDirtyTyler) July 13, 2022

“No puedo creer que uno de los mejores juegos de nuestra generación aún no reciba un parche de Next Gen. Rockstar Management es otra cosa. Al menos danos un parche para Story Mode Rockstar, algo que hizo que RDR2 fuera genial y una obra maestra”.

#RedDeadFuneral I can't believe one of the best games of our generation still isn't getting a Next Gen patch Rockstar Management is something else.

At least give us a patch for Story Mode Rockstar something that made RDR2 great and a masterpiece ~InfinityHimseIf pic.twitter.com/M92n5dEazi — InfinityBesk (@InfinityBesk) July 13, 2022

“R.I.P. RED DEAD ONLINE. Gran comunidad, excelentes gráficos y elementos de juego. Tener muchos creadores de contenido dispuestos a apoyar pero desperdicio potencial por R*… R* ahora son gemelos de EA. Espero que Microsoft esté dispuesto a comprar propiedad intelectual de RDR”.

R.I.P. Red Dead Online

Great community, Great graphic and gameplay elements

Have many content creator willing to support

but waste potential by R*…. R* now are EA twins. Hope Microsoft willing to buy RDR Intellectual property#RedDeadFuneral #SaveRedDeadOnlie pic.twitter.com/XY36Ji5OVZ — PockRant -NFT copycat-Rubbish game record (@pockrant) July 12, 2022

Como ya lo mencionamos, Red Dead Online sigue activo. Sin embargo, ante la falta de contenido nuevo y tras este funeral, es muy probable que la cantidad de jugadores activos vaya disminuyendo poco a poco. El único que puede revivir este juego es Rockstar, y parece que por el momento no hay intenciones de hacer esto.

En temas relacionados, parece que la versión next-gen de Red Dead Redemption 2 fue cancelada. De igual forma, remasterizaciones de GTA IV y Red Dead Redemption también sufrieron el mismo destino.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima lo que ha sucedido con Red Dead Online. Está claro que GTA tiene una mayor prioridad para la compañía, pero bien pudieron destinar un pequeño equipo para seguir creando contenido para este juego.

Vía: Kotaku