Rockstar habría cancelado remasters de GTA IV y Red Dead Redemption

En estos últimos tres años no le ha ido muy bien a Rockstar Games, dado que los usuarios ya están hartos de los constantes ports de juegos como GTA V y también tuvieron el desastroso lanzamiento de los títulos originarios de PS2. Este último error podría haber repercutido en algo más grande, dado que remasters importantes se habrían cancelado por ese fracaso.

Hace poco mediante una publicación de Tez, un miembro de GTA a menudo confiable, llamó la atención de muchos fanáticos de Rockstar. Según su tuit, las remasterizaciones de Red Dead Redemption y GTA IV ya no están en camino. Esto debido al problema que supuso la pasada trilogía, afirmación que es bastante exacta según lo mencionado por el medio Kotaku.

As per a reliable source with clear accuracy on Rockstar plans, remasters of GTA IV & RDR1 were on the table a few years ago, but Rockstar chose not to proceed with the projects in mind.

The poor reception of the Trilogy DE might be a reason behind that decision.#GTAIV #RDR1

