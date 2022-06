Se encuentra misión eliminada de GTA: Vice City

Los juegos esconden cientos de secretos. Gracias a que no todo lo que se planea para un título forma parte del producto final, algunos proyectos cuentan con contenido inédito que el público en general no estaba destinado a ver. Este es el caso de GTA: Vice City, del cual recientemente se descubrió una misión secundaría que nunca formó parte del lanzamiento original.

Recientemente, Vadim M, un minero de datos, reveló que el código de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition contiene rastros de una misión secundaría para GTA: Vice City que no formó parte del lanzamiento original. Aunque los detalles no son del todo claros, aquí se nos presenta una escena en donde Tommy Vercetti, el protagonista, es recogido por una mujer en un carro después de salir de la prisión. Inmediatamente, ambos son perseguidos por dos personajes sin nombre, lo cual da pie a una escena de acción.

Tommy logra llegar al Malibu Club, en donde asesina al dueño del local, así como a las dos personas que lo estaban persiguiendo. Pese a que esto podría indicar que aquí una misión bastante común para el tipo de juego que es GTA: Vice City, una conversación con Steve Scott, productor en el estudio de filmación InterGlobal, revela que todo esto forma parte de una película clandestina:

“Steve: ¡Tommy! Mira, tengo que pedirte un favor. Tommy: ¡Steve! ¡Cómo va el rodaje! Steve: Bien, bien. Yo, eh, nosotros necesitamos una escena de persecución de autos, pero nuestro presupuesto no alcanza para eso. Steve: He dejado algunos autos en el aeropuerto. Sabrás qué hacer. Tommy: Ok Steve, estaré atento. Te veo luego.”

La pregunta es: ¿por qué tuvieron que pasar 20 años para que se diera a conocer esta información? Bueno, tal parece que durante el desarrollo original, Rockstar sí eliminó esta misión por completo, pero una vez que Grove Street Games, el estudio a cargo de The Definitive Edition, tomó el control de este proyecto, recibieron el código original, y en esta ocasión dejaron intacto la misión adicional.

Sin duda alguna, un detalle bastante interesante que, tal vez, incite a los fans a terminar esta misión. En temas relacionados, se revelan nuevos detalles de GTA VI. De igual forma, aquí te decimos por qué Sleeping Dogs es más que solo un clon de GTA.

Nota del Editor:

Esta misión bien pudo formar parte del juego principal. Sin embargo, parece que estos eventos podría conflictuar con la historia que se nos presenta, ya que el dueño de Malibu Club es Tommy, por lo que bien todo hubiera sido ficción dentro del título, o se hubiera creado un gran error de continuidad

Vía: Vadim M