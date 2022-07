¿PlayStation Stars nos presenta con NFTs?

De manera inesperada, hace unos momentos se reveló PlayStation Stars, un nuevo sistema de lealtad. Aquí, los usuarios podrán ganar recompensas al completar ciertos retos. Aunque los detalles son escasos, se hace mención de coleccionables digitales. Es así que muchos se preocuparon de que PlayStation estuviera experimentando con los NFT. Afortunadamente, este no es el caso.

Por medio de una entrevista con The Washington Post, Grace Chen, vicepresidenta de publicidad en red, compartió más detalles sobre las recompensas que PlayStation Stars ofrece. Fue aquí en donde el ejecutivo afirmó que los coleccionables digitales no son NFT. Esto fue lo que mencionó al respecto:

“[Los coleccionables digitales son] unas representaciones renderizadas en 3D de cosas como figuras de personajes y dispositivos antiguos de Sony. Algunas serán muy raras y difíciles de obtener. Definitivamente no son NFTs. Definitivamente no. No puedes intercambiarlos o venderlos. No está aprovechando ninguna tecnología blockchain y definitivamente no son NFT”.

Considerando el interés que compañías como Ubisoft y Square Enix han demostrado por este mercado, la preocupación por parte del público en esta ocasión estaba más que justificada. Sin embargo, este no es el caso con PlayStation, y la compañía por el momento no ha revelado algún tipo de plan relacionado con este mercado. Puedes conocer más sobre PlayStation Stars aquí. De igual forma, nuevos juegos llegan a PlayStation Plus.

Nota del Editor:

Es bueno ver que no todas las compañías están interesadas en los NFT. Si bien es posible que Sony tenga la intención de entrar a este mercado, queda claro que estos no son sus planes con PlayStation Stars, lo cual es refrescante en la actualidad.

Vía: The Washington Post