Fans de Jet Set Radio quedan encantados con el primer tráiler de Bomb Rush Cyberfunk

Los fans de Jet Set Radio llevan esperando años por un nuevo juego de la franquicia, pero Bomb Rush Cyberfunk podría ser justamente lo que estaban buscando. Este próximo juego de Team Reptile claramente está inspirado por el clásico del Dreamcast, y su más reciente tráiler ha dejado a la comunidad bastante emocionada.

Como puedes ver, el juego tiene un estilo visual con gráficos cel-shaded y el soundtrack incluso está compuesto por Hideki Naganuma, quien también compuso el soundtrack de Jet Set Radio. Vía redes sociales, los fans manifestaron su emoción y acá te compartimos algunas reacciones:

jet set radio is one of those games whose overall style and aesthetic is really difficult to match, so bomb rush cyberfunk nailing it with what’s been shown so far is REALLY promising

— THE STOIC MASCULINITY OF A SAMURAI WITH NO MASTER (@Aquawave_) February 24, 2021