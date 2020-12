Fan crea un control de Xbox con características del DualSense

Uno de los aspectos más interesantes del PS5, es el DualSense. El control se ha ganado la admiración de millones de fans gracias a sus triggers adaptativos, retroalimentación háptica, y mucho más. El salto que dio Sony con este accesorio fue tan impresionante, que algunas personas creen que Xbox podría realizar algo similar. Ahora, un fan se ha dado a la tarea de crear un diseño que ilustra esta idea.

Eduardo Diestro Escudero, conocido en Twitter como Dreamer360X, es un fan que ha creado varios diseños interesantes de hardware en el pasado. Recientemente nos entregó un control de Xbox con un diseño similar al del DualSense, el cual incluye una pantalla táctil en la parte central, y cambia la posición de algunos botones.

Esto fue lo que le comentó Escudero a 3DJuegos respecto a su diseño:

“Desde que se anunció el DualSense me gustó mucho tanto el diseño como las nuevas características. Y con las palabras de Phil Spencer, me animé a imaginar un diseño para el mando de Xbox que podría incorporar esas funciones. Tal vez no como el control estándar de la consola, pero sí como uno alternativo, como pasa ahora con los modelos ‘elite’. Siempre que me viene alguna de estas ideas, me gusta tratar de plasmarlas y darles visibilidad”.