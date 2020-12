El Nintendo Switch se posiciona como la consola más exitosa de China en 2020

El mercado de China cada vez más se posiciona como uno de los más importantes a nivel mundial. Ahora, se ha revelado que el Nintendo Switch logró vender 1.3 millones de consolas durante 2020 en esta región, el doble de unidades vendidas de PS4 y Xbox One durante el mismo periodo de tiempo.

De acuerdo con Bloomberg, esta cifra surge de las ventas oficiales y del mercado gris. De esta forma, el Nintendo Switch ha llegado a vender 3.95 millones de unidades en total en la región, posicionándolo por arriba del PS4 y Xbox One, los cuales cuentan con 3.52 millones y 1.24 millones respectivamente en China.

En cuanto a los juegos, se reporta que Animal Crossing: New Horizons, el cual aún no es aprobado por el gobierno de China, y Ring Fit Adventure fueron un gran éxito comercial, aunque no se compartieron datos concretos. En temas relacionados, el dock del Nintendo Switch podría haber sido discontinuado en este país. De igual forma, un rumor señala que veremos un nuevo título de Mario Sports el próximo año.

Vía: Bloomberg