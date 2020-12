Xbox tiene sorpresas para The Game Awards, pero nos piden bajar las expectativas

Durante los últimos días han surgido rumores sobre un gran anuncio por parte de Xbox durante The Game Awards el día de hoy. Aunque la compañía no ha mencionado algo en específico, sí han invitado al público a sintonizar la premiación, algo que ha levantado un par de sospechas sobre su participación en la premiación. Sin embargo, uno de los miembros más reconocidos de Xbox le ha pedido a los fans reducir sus expectativas de esta noche.

Aaron Greenberg, director de marketing de Xbox, llegó a comentar en Twitter el día de ayer, que los fans de la compañía no deben decepcionarse si no llegan a tener el anuncio que tanto esperan durante The Game Awards. Esto fue lo que comentó:

You will see us & our social handles promoting tune-in for @thegameawards tomorrow. We hope you support the industry & watch. While we have a couple moments in the show, I would dial expectations way down versus speculation I am seeing, especially how big we went last year!

