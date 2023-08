Fallece Paul Reubens mejor conocido como Pee-Wee Herman

Paul Reubens quería mantener su lucha contra el cáncer en privado, pero se disculpó con sus fans en un emotivo comunicado emitido después de su fallecimiento. “Por favor, acepten mis disculpas por no haber hecho público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años”, escribió el comediante, quien era conocido principalmente por interpretar a su querido personaje Pee-wee Herman, en redes sociales después de su muerte a los 70 años.

Continuó: “Siempre he sentido un gran amor y respeto de parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he amado mucho y he disfrutado creando arte para ustedes”. El lunes, un representante de Reubens reveló que el ícono de la televisión había fallecido, noticia que también fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de Pee-wee.

“Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un actor, comediante, escritor y productor estadounidense icónico, cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad”, decía el comunicado. “Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años, mostrando su característica tenacidad e ingenio”, continuó el comunicado. “Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo entrañable y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu”.

Reubens debutó como Pee-wee Herman en el Teatro Groundlings en 1981 antes de conseguir un lugar en la programación de HBO y luego interpretar al personaje en la gran pantalla en “Pee-wee’s Big Adventure” de 1985 y la secuela de 1988 “Big Top Pee-wee“.

En la pequeña pantalla, “Pee-wee’s Playhouse” se emitió en CBS durante cinco temporadas, desde 1986 hasta 1990. El programa ganó 22 premios Emmy, y Reubens fue personalmente nominado en 14 ocasiones, ganando dos veces. En 2016, Reubens habló con PEOPLE sobre la necesidad de tomar un descanso del personaje infantil después del pico de su éxito.

“Hice todo lo posible durante bastante tiempo para hacer que la gente pensara que él era una persona real y que no había un actor detrás de todo eso”, dijo. “Nunca dije, ‘No quiero ser Pee-wee más’. Amaba lo que estaba haciendo”, añadió. “Pero necesitaba un descanso”. Afirmó: “Tengo la oportunidad de hacer algo que amo, que he creado y para el cual he establecido todas las reglas. Ha sido fantástico. No podría haber pedido una mejor aventura”.

Vía: People

