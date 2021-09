Fallece ingeniero detrás de la Leviathan Axe de God of War

George Mawle, quien había sido ingeniero de gameplay en Sony Santa Monica Studio, tristemente falleció el jueves pasado. Específicamente, Mawle había sido responsable por la Leviathan Axe y Blades of Chaos del nuevo God of War. Miembros del estudio se han pronunciado en redes sociales respecto a la muerte de este talentoso programador.

Recently one of the best game developers I’ve ever worked with and an absolute legend of Santa Monica Studio passed away.

His name was George Mawle. He was one of the sweetest most heartfelt guys I knew.

He’s on the left in this pic from the game awards. Excited as always. pic.twitter.com/oFiC4w0lQz

— Sam Handrick (@MDSVeritas) September 4, 2021