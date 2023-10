Fallece actor de Mortal Kombat y Resident Evil

Este año ha sido triste en cuanto pérdidas de personas trascendentes en el mundo el espectáculo, pues hace no mucho se reportaron que algunos actores como Robbie Coltrane y Michael Gambon han fallecido por temas de enfermedades. Y ahora, se reporta otro deceso de alguien que tal vez no era tan sonado como se esperaría, pero que de alguna manera un puñado de jugadores de videojuegos conocieron en algún punto.

Se reportó que Kenneth Edward Lally ha fallecido, para quien no conozca su trabajo, participó como actor de captura de movimiento en franquicias como Far Cry, Mortal Kombat, Resident Evil, esto con papeles que seguro algunos usuarios van a reconocer. Dicha noticia se dio a través de redes por parte de Karen Dyer, quien es colega del actor y junto a él compartieron créditos en algún título importante.

It’s still so hard to believe. We will miss you and your amazing talent. Gone way too soon.😔 Love you, Ken. Rest well. pic.twitter.com/e2hKeR2ClY

— Eva La Dare (@KarenShevaEva) October 10, 2023