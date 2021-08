Si eres fan de Valorant y has estado siguiendo la escena competitiva del juego entonces probablemente sabrás de Rowan Crothers, exjugador profesional de este título que decidió tomarse un descanso de los videojuegos a favor de participar en los Paralímpicos 2020 de Tokio.

Crothers, quien es originario de Australia, se encargó de representar a su país dentro del equipo oficial de natación paralímpica, donde logró llevarse a casa la medalla de oro.

Former Valorant Pro Rowan Crothers, known as @magnetbrain, who took a break from the game to train for Tokyo, has now claimed a Gold Medal in the Paralympics!

Gamers are athletes confirmed. pic.twitter.com/bDALwqXYjS

