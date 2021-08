Uno de los elementos que más hacen adictivos a los juegos multiplayer es la promesa de obtener constantes recompensas entre más juegues. Es justamente esto lo que hace que la gente siga jugando, pero en el caso de Halo Infinite, conseguir recompensas en el pase de batalla no será tan fácil como creías.

Respondiéndole a un fan en Twitter, John Junyzek, community manager de Halo Infinite, reveló que no podrás obtener puntos de experiencia para el pase de batalla solo por jugar, sino que el jugador deberá completar diferentes desafíos para progresar.

Hey Nick – playing and winning matches will be challenges, which will help players progress through the Battle Pass. Even though this means no per-match XP at launch, you’re still always progressing through challenges and therefore the BP. We’ll update the blog to clarify 👌

— John Junyszek (@Unyshek) August 27, 2021