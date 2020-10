Ex-desarrolladores de Blizzard anuncian nuevo estudio enfocado en juegos RTS

Hace una semana se dio a conocer que el contenido adicional para StarCraft II por fin terminaría después de 10 años en el mercado. Ahora, el día de hoy se ha revelado que varios ex-miembros de Blizzard se han reunido y han creado un nuevo estudio enfocado en crear el siguiente gran RTS para la industria.

Frost Giant Studios es un estudio creado por Tim Morten y Tim Campbell, ex-desarrolladores de Blizzard, enfocados en ofrecerle a los fans de los juegos de estrategia por turnos el contenido que tanto desean. Morten previamente trabajó como jefe de producción de StarCraft II: Legacy of the Void, y participó en el desarrollo de Command & Conquer. Por otro lado, Campbell cuenta con experiencia en proyectos como Warcraft III: The Frozen Throne, Wasteland 3 y System Shock 3.

Real-Time Strategy Returns! We're launching a new game studio to build the next great RTS! Join us on our journey at https://t.co/qtPYF1CahM! #FrostGiant pic.twitter.com/NRFfu64qCU

— Frost Giant Studios (@Frost_Giant) October 20, 2020