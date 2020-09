Co-fundador de Blizzard crea nuevo estudio conformado por veteranos de la industria

El día de hoy se ha dado a conocer la formación de un nuevo estudio conformado por varios veteranos de la industria. Mike Morhaime, co-fundador y ex-CEO de Blizzard, ha creado Dreamhaven, el cual cuenta con dos equipos de trabajo, cada uno a cargo de ex-miembros de Blizzard, y ya están trabajando en nuevos proyectos.

Dreamhaven está diseñado como una empresa global, que ofrece orientación y financiación, dentro de la cual se pueden abrir estudios de desarrollo. Por el momento solo cuenta con dos: Moonshot y Secret Door. Actualmente la compañía cuenta con 27 empleados entre sus tres entidades y continúan con el proceso de contratación.

Esto fue lo que comentó Morhaime en una entrevista con Venture Beat:

“Casi estamos tratando de crear un refugio para los creadores que desean un entorno que sea amigable con el desarrollo, valore el producto y la experiencia del jugador sobre las presiones financieras a corto plazo. Creemos en el poder de los juegos para unir a las personas y como un escape de las cosas desagradables que puede traer la realidad. En ese sentido, también es un refugio. Nos gusta la imagen de un faro como un guia, y eso nos inspira porque esperamos que Dreamhaven pueda ser un faro de esperanza para otros en la industria que comparten nuestros valores y filosofías”.

Moonshot está conformado por Jason Chayes (productor ejecutivo de Blizzard que trabajó en Hearthstone y fue el productor principal de StarCraft 2) como el jefe de estudio. Junto a él se encuentran Dustin Browder (director de juegos como StarCraft 2, Heroes of the Storm y Command and Conquer) y Ben Thompson (director creativo de Hearthstone), así como un grupo de otros desarrolladores experimentados.

Por otro lado, el director del estudio de Secret Door es Chris Sigaty (productor ejecutivo de Hearthstone, StarCraft 2 y Heroes of the Storm, y productor principal del original Warcraft 3). De igual forma, contamos con la participación de Eric Dodds (primer director de Hearthstone) y Alan Dabiri (director de Heroes of the Storm) y un equipo de otros desarrolladores veteranos.

Aunque ambos estudios ya se encuentran trabajando en un juego, por el momento se desconocealgún tipo de información relacionada con estos proyectos y, considerando que la compañía recientemente fue formada, los anuncios oficiales aún están lejos de suceder.

En temas relacionados, ya sabemos cuándo se llevará a cabo la edición digital de BlizzCon. De igual forma, empleados de Blizzard se organizaron en secreto para solicitar mejores condiciones laborales.

Vía: Venture Beat