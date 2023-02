Evento de aniversario de Elden Ring podría ocultar un anuncio

Parece broma, pero el mejor juego de 2022 (Elden Ring) está a punto de cumplir su primer aniversario, uno que los fans esperan con ansias debido a que se estará celebrando un evento de la comunidad. La celebración significa algo en concreto, y eso es el posible anuncio de un DLC grande para el videojuego, dado que desde hace meses atrás se filtró información sobre eso.

Según lo que se menciona en la cuenta de twitter oficial de Bandai Namco, el evento se va a celebrar en la Red Bull Gaming Sphere, misma que tiene lugar en Estocolmo. Vale la pena mencionar, que los fanáticos de otras partes del mundo pueden ver todo a través de Twitch. A esto se le suma que habrá sorteos y más sorpresas que aún están por revelar.

📅 SAVE THE DATE! 📅

Welcome to our #ELDENRING 1 year anniversary celebration in Stockholm. 🎉

On the 25th of February, we invite you all to celebrate with us at Red Bull Gaming Sphere in Stockholm.

The event will also be live streamed on Twitch.

More info coming (very) soon! pic.twitter.com/H2NsKUKTyy

