Evangelion 3.0+1.0 ya tiene primeras reacciones de la crítica

A pesar de toda la pandemia global, Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time finalmente se estrenó en los cines de Japón. Esta fue una de las películas que más se vio afectadas por el coronavirus, pero ¿valio la pena la espera? Acá te compartimos lo que algunos críticos han dicho sobre ella.

Ollie Barder, de Forbes: “Una vez que vi la película, todo tuvo sentido. Realmente cumple en el apartado de la narrativa y cómo es que los personajes, principalmente Shinji, han crecido. Obtuvimos las conclusiones que siempre esperamos de la serie de TV y la acción también subió bastante de nivel.”

Ikuna Kamezawa, de SoraNews24: “… ese final… no es que no fuera bueno, pero quedé así de ‘¿En realidad así es como lo van a terminar? Creo que no me gustó que Eva terminara de esa manera. Se sintió fuera de lugar. Además, el saber que así es como realmente termina la saga me entristece. Quería seguirla viendo.”

Richard Eisenbeis, de Anime News Network: “hay muchos problemas sobre la construcción de este universo. Nerv, como lo vemos en esta y la anterior película, está compuesta principalmente por dos humanos y una magnitud de clones de Rei. Sin embargo, son capaces de pilotear cualquier tipo de maquina y Evangelion. En general, Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time es una excelente mezcla entre lo nuevo y lo viejo.”

Como puedes ver de estas tres críticas, parece que Evangelion 3.0+1.0 sí cumple con las expectativas, aunque el final podría ser un tanto controversial. Desafortunadamente, todavía no sabemos cuándo estará llegando este filme a nuestra región, ya que por el momento solo se estrenó en Japón.

Fuente: Forbes / SoraNews24 / Anime News Network