The Falcon and The Winter Soldier: ¿quién es el nuevo Capitán América?

El día de hoy finalmente se estrenó The Falcon and The Winter Soldier en Disney+, una de las series más esperadas por los fans de Marvel este año. A diferencia de WandaVision, el primer episodio de este nuevo show estuvo más cargado de acción, y la aparición de un personaje en particular provocó mucha intriga en la comunidad.

Desde meses atrás, se nos adelantó que el programa contaría con la presencia de John Walker, quien aparentemente, sería el “nuevo” Capitán América. En los cómics, Walker no es en realidad un héroe tal cual, sino que es más bien un anti-héroe, y eventualmente, Falcon y Winter Soldier tendrán que enfrentarse contra él.

Malcom Spellman, guionista de The Falcon and The Winter Soldier, explicó que, aunque el personaje ya es bien conocido por los amantes de los cómics, esta versión de Walker será muy diferente a la que ya todos conocen:

“Lo que ese personaje representa en los libros, sigue siendo bastante relevante. Decidimos alejarnos de los libros un poco, así que agregamos unas cuantas dimensiones diferentes, especialmente cuando el actor realmente empezó a inhabitar al personaje. Lo único que debes hacer para entender quién es Walker es leer los cómics de Marvel, y ahora imagina que no seguimos ni la mitad de lo que está en ellos. Es la manera de decirles que no puedo revelar demasiado al respecto.”

The Falcon and The Winter Soldier estará dividida en seis capítulos y cada uno tendrá una duración de entre 45 y 55 minutos.

Via: ComicBook