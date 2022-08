Aunque Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time se estrenó en Prime Video el año pasado, muchas personas se han quedado con las ganas de disfrutar de este especial cierre en la pantalla grande. Bueno, sus plegarias han sido escuchadas, ya que por fin se ha revelado exactamente cuándo es que esto sucederá en nuestra región.

Por medio de sus redes sociales, Konnichiwa Fest, quien se ha encargado de traer a México y América Latina un sin fin de películas de anime en los últimos años, reveló que por fin podremos disfrutar de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time en la pantalla grande de nuestra región a partir del próximo 29 de septiembre.

¡El cierre legendario de #Evangelion 3.0+1.01 llega a la pantalla grande para que la disfrutes como nunca antes! ¡Anota la fecha, 29 de Septiembre y espera noticias sobre países, sorpresas y cadenas de cines! pic.twitter.com/Gyue3kkc46 — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) August 22, 2022

Sin embargo, por el momento no hay detalles claros sobre los cines y los países en los que podremos disfrutar de esta película. Esperemos que esta información esté a la mano de todos los fanáticos del trabajo de Hideaki Anno lo más pronto posible. Te recordamos que Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time fue el gran cierre de las películas de Rebuild, las cuales se encargaron de reinterpretar los eventos del anime de los 90, pero con una serie de cambios que reflejan no solo una evolución en la animación, sino en la mente creativa de Anno.

Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time llegará al cine de nuestra región el próximo 29 de septiembre. En temas relacionados, modelos rusas nos sorprenden con cosplays de este anime. De igual forma, este era el diseño original de Rei.

Nota del Editor:

No puedo esperar para ver Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time en el cine. Esta fue una de mis películas favoritas del año pasado, y aunque la disfrute en la comodidad de mi casa, no puedo negar que me hubiera gustado verla primero en la pantalla grande.

Vía: Konnichiwa Fest