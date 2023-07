Estos tres títulos se van de Game Pass en julio

Microsoft ha revelado ahora que otros tres juegos abandonarán Xbox Game Pass y PC Game Pass en julio. Todavía no se ha revelado el primer lote de juegos que llegarán a Game Pass en julio, pero Microsoft ha confirmado que tres juegos abandonarán Xbox Game Pass y PC Game Pass pronto.

Spelunky 2, Exo One y Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls dejarán todos Game Pass el 15 de julio.

Según estimaciones, completar Spelunky 2 te llevará cerca de 100 horas, así que si aún no has comenzado este juego y quieres completarlo, es mejor que te pongas manos a la obra. Desbloquear los 32 logros de Spelunky será todo un desafío. Exo One y Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls son mucho más manejables, con estimaciones que sugieren que necesitarás alrededor de diez horas para completar Exo One y unas ocho horas para Paw Patrol.

Así que si te interesa terminar alguno de estos juegos sin tener que comprarlos, más vale que te apresures porque te quedan pocos días.

Vía: True Achievements

Nota del editor: No pss, wow, terminar Paw Patrol The Movie: Adventure City, o más bien, ¿guau?