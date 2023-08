Estos son los requerimientos de Armored Core VI en PC

Armored Core VI Fires of Rubicon llegará en menos de dos semanas, y FromSoftware y Bandai Namco han revelado los requisitos completos para PC del juego, tanto con como sin ray tracing. En general, los requisitos son muy razonables, lo que parece estar en línea con un juego que luce pulido, pero no necesariamente innovador en términos de tecnología. Incluso los requisitos para ray tracing no son muy altos, aunque es importante mencionar que el ray tracing solo está presente en el taller cuando estás diseñando tus mechas, no durante el juego regular. Puedes consultar los requisitos completos para PC de Armored Core VI a continuación.

Mínimos

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 7 1800X, AMD Ryzen 5 2600

RAM: 12 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB o AMD Radeon RX 480 4GB

DirectX: DirectX 12

Almacenamiento: 60 GB

Recomendados

Sistema Operativo: Windows 10/Windows 11

CPU: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 7 2700X, AMD Ryzen 5 3600

RAM: 12 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 590 8GB o Intel Arc A750 8GB

Almacenamiento: 60 GB

Mínimos (con Ray-Tracing activado)

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 7 1800X, AMD Ryzen 5 2600

RAM: 12 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB o AMD Radeon RX 6600 8GB

Almacenamiento: 60 GB

Recomendados (con Ray-Tracing activado)

Sistema Operativo: Windows 10/Windows 11

CPU: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 7 2700X, AMD Ryzen 5 3600

RAM: 12 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 2070 8GB o AMD Radeon RX 6650 XT 8GB o Intel Arc A770 16GB

Almacenamiento: 60 GB

Armored Core VI Fires of Rubicon llegará a PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 y PS5 el 25 de agosto.

Vía: WCCF Tech

Nota del editor: Ya lo había mencionado, esta franquicia no es para mí, pero estoy escuchando tanto hype alrededor de este juego que podría darle una oportunidad para atraparme.