Éstos son los nuevos pokémon para Scarlet & Violet

El día de hoy se llevó a cabo un nuevo Pokémon Presents, en donde tuvimos un vistazo a algunas de las criaturas nunca antes vistas en toda la serie, y las cuales debutarán en Scarlet & Violet el próximo mes de noviembre. Si no has tenido la oportunidad de ver el más reciente tráiler, no te preocupes, aquí te contamos sobre los nuevos pokémon.

Aunque ya teníamos conocimiento de Lechonk, Smoliv y más, el día de hoy The Pokémon Company nos sorprendió con el primer vistazo a Cetitan, Fidough, y Paldean Wooper. Vamos en orden para descubrir cuáles son sus tipos, y algunos detalles interesantes.

Cetitan es un pokémon de tipo hielo con las habilidades de Thick Fat o Slush Rush. La primera de estas le proporciona una resistencia al fuego y hielo, algo que sin duda será de gran ayuda, ya que una de sus debilidades es el fuego. Por su parte, la segunda habilidad aumenta su velocidad mientras esté nevando. Esta es su descripción oficial:

“Cetitan necesita tener músculos fuertes para poder sostener sus inmensos cuerpos, y los ataques físicos que usan sus cuerpos tienen un poder increíble. También migran alrededor de las regiones nevadas, protegidos por una gruesa capa de grasa subcutánea”.

Por su parte, Fidough es descrito como el pokémon perro de la generación, y es de tipo hada, con la habilidad Own Tempo, la cual lo vuelve inmune a la confusión. Esta es su descripción:

“La piel húmeda y suave de Fidough tiene cualidades elásticas y es firme y suave al mismo tiempo. Cuando estos Pokémon se excitan, intimidan a sus oponentes inflando sus cuerpos para parecer más grandes. La piel húmeda y suave de Fidough tiene cualidades elásticas y es firme y suave al mismo tiempo. Cuando estos Pokémon se excitan, intimidan a sus oponentes inflando sus cuerpos para parecer más grandes”.

Por último, tenemos a Paldean Wooper. En esta ocasión, el amado Wooper que conocemos desde la segunda generación, tiene una variación única de la nueva región, con la cual obtiene el tipo de Veneno y Tierra, así como las habilidades de Poison Point o Water Absorb. La primera permite absorber el veneno, mientras que la segunda hace lo mismo, pero con el agua. Esta es su descripción oficial:

“En la antigüedad, Wooper vivía bajo el agua en la región de Paldea. Pero parece que después de perder en una lucha por el territorio, comenzaron a vivir en pantanos en tierra. Para evitar secarse mientras vivían en la tierra, comenzaron a cubrir sus cuerpos con una película venenosa”.

Te recordamos que Pokémon Scarlet & Violet llegarán al Nintendo Switch el próximo 18 de noviembre de 2022. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre este juego. De igual forma, se revela más información sobre el siguiente Pokémon Go Fest.

Vía: Pokémon