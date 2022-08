Ya hay fecha para el siguiente Pokémon Go Fest

Después de un par de años de jugar desde casa, Pokémon Go regresó a los eventos presenciales en 2022. De esta forma, los Festivales de este título móvil han contado con una serie de sorpresas, como la aparición de Ultra Beast. Ahora, este capítulo narrativo por fin llegará a su fin este mes.

El próximo 27 de agosto se llevará a cabo un nuevo Pokémon Go Fest, en donde todos los jugadores tendrán la oportunidad de participar, sin importar dónde se encuentren. Junto a esto, las cuatro Ultra Beast que han aparecido en los últimos eventos, aparecen en este gran final y, con un poco de suerte, podrás capturar a Shaymin.

All Ultra Beast will be available at the Pokemon GO Fest 2022 Finale Event on August 27th! #PokemonGoApp pic.twitter.com/VSRShQYE35

— danielZnyiri (@danielZnyiri) August 3, 2022