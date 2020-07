Éstos son los juegos más descargados de junio en PlayStation

Después de un par de meses un poco ligeros de videojuegos, ya empezamos con la temporada fuerte de lanzamientos. Esto, por supuesto, se ve reflejado en las ventas y descargas de cada plataforma digital, y en el caso de la PlayStation Store, ya se nos reveló cuáles fueron los títulos más descargados del mes pasado.

Como era de esperarse, The Last of Us Part II fue el juego más descargado de Norteamérica, seguido por Call of Duty: Warzone y claro, ninguna lista de juegos exitosos puede estar completa sin la presencia de GTA V. Lo nuevo de Naughty Dog se posicionó en primer lugar tanto en Estados Unidos como en Europa, por lo que no cabe duda alguna que es todo un éxito comercial. Recordemos que en Japón el juego también gozó de grandes ventas, antes de ser destronado nuevamente por Animal Crossing: New Horizons.

Sin más preámbulos, aquí te compartimos la lista completa de los juegos más descargados en PlayStation Store de junio:

Fuente: PlayStation