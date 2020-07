Animal Crossing destrona a TLOU II como el juego más vendido en Japón

Después de que la semana pasada The Last of Us Part II dominara el mercado japones con sus casi 180 mil copias vendidas, el orden ha regresado a esta región, y Animal Crossing: New Horizons se vuelve a posicionar como el juego mejor vendido de Japón, en esta ocasión: entre el 22 y 28 de junio.

Animal Crossing: New Horizons vendió otras 70,552 unidades y, como ya les comentamos, se ha convertido en uno de los juegos mejor vendidos de Japón de todos los tiempos al alcanzar cinco millones de copias físicas vendidas en poco menos de cuatro meses.

En términos de nuevos lanzamientos, Remnant: From the Ashes para PlayStation 4 fue el nuevo título más vendido con 19,244 copias, seguido de Brigandine: The Legend of Runersia para Switch con 15,242 unidades y, por último, Mr. Driller DrillLand para Switch en 6,661 copias.

Software:

–Animal Crossing: New Horizons – 70,552 (5,004,720)

–Ring Fit Adventure – 34,782 (1,073,514)

–Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 27,323 (171,720)

–The Last of Us Part II – 25,993 (204,689)

–Remnant: From the Ashes – 19,244 (Nuevo)

–Brigandine: The Legend of Runersia – 15,242 (Nuevo)

–Mario Kart 8 Deluxe – 9,338 (3,005,043)

–Pokemon Sword / Shield – 8,730 (3,638,993)

–Splatoon 2 (Versión del paquete incluida) – 7,407 (3,470,635)

–Sr. Driller DrillLand – 6.661 (Nuevo)

Hardware:

-Switch – 67,093 (11,697,640)

-Switch Lite – 26,706 (2,352,673)

-PlayStation 4 Pro – 4,978 (7,621,523)

-PlayStation 4 – 2,823 (1,562,532)

-New 2DS LL (incluido 2DS) – 904 (1,722,289)

-New 3DS LL – 40 (5,887,921)

-Xbox One X – 21 (20,570)

-Xbox One S – 19 (93,361)

Vía: Gematsu