Ronda Rousey sabe pelear, y nos lo ha demostrado a lo largo de su carrera en la UFC y WWE. Claro, hay muchos profesionales allá fuera que sueñan en convertirse en el mejor de todos, pero por más que lo intenten, nadie estaría ni cerca de ser tan fuerte como Goku. Eso no significa que Rousey no pueda emular al Saiyajin, y resulta que esta peleadora tiene cierta afición por que cierto villano del anime regrese una vez más.

Recientemente, Rousey publicó en su cuenta de Twitter que ella quiere ver el regreso de los Saibaman así como de los Cell Jr. a lo franquicia:

Is is me or are the cybermen and cell juniors the same gimmick? Honestly I’d go for it a 3rd time 😂 who would your tiny henchmen be? pic.twitter.com/EpPfMPTKMi

— Ronda Rousey (@RondaRousey) July 8, 2020