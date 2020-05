Éstos son los cuatro juegos que llegarán a Xbox Games With Gold en junio

Con junio en el horizonte, Xbox ha revelado los juegos que llegarán a Games With Gold durante el próximo mes. Una vez más tenemos una gran selección de cuatro títulos que ofrecen una interesante serie de experiencias.

Para comenzar, los usuarios de Xbox One podrán disfrutar de Shantae and the Pirate’s Curse, la tercera parte de la franquicia desarrollada por Wayforward, del 1 al 30 de junio. Por otro lado, la novela visual Coffee Talk le ofrece a los usuarios una experiencia como ninguna otra en la plataforma, y podrás disfrutarla del 16 de junio al 15 de julio.

En cuanto a Xbox 360, tenemos Destroy All Humans! del Xbox original, el cual recibirá un remake este verano, pero la versión original estará a tu disposición del 1 al 15 de junio. Por último, tenemos el shoot’em-up Sine Mora, en donde podrás disfrutar de una banda sonora de Akira Yamaoka, y será tuyo entre el 16 y 30 de julio.

Te recordamos que los juegos de Xbox 360 también se pueden disfrutar en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad. En temas relacionados, No Man’s Sky se sumará a Xbox Game Pass el próximo mes.

Vía: Xbox