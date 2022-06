Estos son los cambios que tendrá Outriders con Worldslayer

En la franquicia de los videojuegos hay ciertos lanzamientos que no terminan por despegar bien, esto pasó hace algunos años con títulos como No Man’s Sky que poco a poco se fue haciendo con sus seguidores. Un caso similar ocurrió con Outriders, un shooter que a pesar de ser una experiencia interesante, no se diferenció de otras obras destacadas como Destiny.

Sin embargo, la franquicia antes mencionada regresará con una expansión que promete limpiar su nombre, esta lleva el apodo de Worldslayer, y será una gran manera de abordar a un nuevo público y enganchar al ya establecido. Esto gracias a una nueva narrativa, armas, modos de juego, actualizaciones y demás contenido que puede encantar a los usuarios.

Todo se llevará a cabo en la zona de Tarya Gratar, la cual tiene nuevos retos para los jugadores que se atrevan a pisarla, pero hay una mecánica que hace se distinga del juego base. Y es que cada que iniciemos las pruebas dentro de ese mundo, los objetos, enemigos, equipables y otros detalles cambiarán al más puro estilo de un juego roguelike.

Otro detalle resaltante de la expansión son los nuevos enemigos, las sombras, mismas que estarán escondidas en todo momento dentro del área, siendo así todo un reto el poder acertarles un disparo. Por su parte, se añadirán nuevos jefes que van de cara hacia al villano principal de la expansión, un reto disfrutable en solitario o en modo cooperativo.

Recuerda que Outriders Worldslayer llegará el próximo 30 de junio a Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 y PC.

Vía: People can Fly