Éstos fueron los juegos más descargados de PlayStation Store en 2020

Debido a la pandemia del COVID-19, las ventas digitales de videojuegos se dispararon como en ningún otro año. Es bien sabido que la PlayStation Store representa una importante fuente de ganancias para Sony, y el 2020 no fue la excepción. De hecho, muchos de sus juegos first-party tuvieron mejores ganancias en el apartado digital que en el físico.

PlayStation ha revelado el día de hoy cuáles fueron los juegos más descargados de PSN durante los últimos 12 meses, y sin más preámbulos, acá te compartimos los 10 títulos más populares de PS5:

1. Call of Duty: Black Ops Cold War.

2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

3. Assassin’s Creed Valhalla

4. NBA 2K21

5. Demon’s Souls

6. Madden NFL 21

7. FIFA 21

8. Sackboy: A Big Adventure

9. Immortals Fenyx Rising

10. Watch Dogs: Legion

A pesar de tener un catálogo mucho más amplio, la lista de juegos en PS4 no es muy diferente, y acá la puedes ver tú mismo:

1. Call of Duty: Black Ops Cold War

2. GTA V

3. Call of Duty: Modern Warfare

4. Minecraft

5. Ghost of Tsushima

6. The Last of Us Part II

7. NBA 2K21

8. NBA 2K20

9. Final Fantasy VII Remake

10. Madden NFL 21

Fuente: PlayStation