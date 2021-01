Rumor: Advanced Warfare 2 sería el nuevo Call of Duty de este año

A pesar de que Call of Duty: Black Ops Cold War salió hace un par de meses, es evidente que Activision ya se encuentra trabajando en la siguiente entrega anual de la franquicia, que seguramente llegará a finales de este 2021. Pero, ¿cuál será la temática para este año? Una pista podría habernos dado la respuesta.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Sledgehammer Games publicó un tweet que ha puesto a pensar a los fans, y acá te lo compartimos:

Power off. Power on.

Let’s try this again. Happy New Year!

— Sledgehammer Games (@SHGames) December 31, 2020