Este será el precio que tendrá Concord

La semana pasada finalmente se nos reveló el primer gameplay de Concord, juego que ya se había confirmado desde hace tiempo por parte de Firewalk y que promete ser una de las mejores exclusivas de Sony hablando de lanzamientos multiplayer que tienen pago de entrada y se mantiene como servicio. Y a pesar de que no tiene el perfil más grande, al final del día se trata de un AAA, por lo que la gente ya ha empezado a cuestionarse el precio que tendrá, ya sea los clásicos $60 dólares o una cifra algo menor.

Mediante las redes sociales los fans ya dieron a conocer qué va a pasar con este juego, y es que en la página de la tienda de PlayStation en Australia se puede apreciar que costará $60 dólares, pero el caso aquí es que estamos hablando de Australia, donde la moneda es muy diferente a la de Estados Unidos, y ese mismo precio lo tiene Helldivers 2, el cual cuesta $40 USD en USA. Eso significa que el próximo multiplayer como servicio debería tener ese mismo costo.

Esta es la descripción del juego:

Creamos Concord como una carta de amor a las aventuras de ciencia ficción aspiracionales, inspirada en el arte, el anime, las películas y las series de televisión que más nos gustan. Combinado con nuestro profundo amor por el modo multijugador, nos dedicamos a crear esos momentos inolvidables de máxima tensión con tus amigos y a crear una atmósfera de aventura a medida que descubres más sobre la galaxia, los personajes con los que juegas y los mundos que visitas cada vez que te conectas. En Concord, juegas como la tripulación de la Northstar, un grupo de mercenarios pistoleros conocidos en nuestra galaxia como Freegunners. Los Freegunners vagan por la galaxia aceptando encargos de alto riesgo en mundos del espacio Salvaje, donde se enfrentan a otras tripulaciones Freegunner extremadamente competitivas. De partida en partida, formarás tu equipo de Freegunners con otros jugadores y lucharás contra tripulaciones rivales para llevarte a casa la recompensa en una variedad de mapas y modos.

Recuerda que en los próximos días habrá una beta del juego. Por su parte el título completo llegará el 23 de agosto a PS5 y PC.

Vía: PS Store

Nota del autor: Es bueno que no estén cobrando el precio completo, después de todo no es un juego realmente tan grande como lo puede ser un Spider-Man o similar. Sin embargo, es posible que no tenga el mismo éxito que le llegó a Helldivers 2.