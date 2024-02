Este es el número de despidos en la industria durante 2024

El 2024 ha dado un paso bastante importante en cuanto a la industria de videojuegos, pues tan solo en los dos primeros meses se han reportado incidentes en relación a despidos, algo que empezó justamente con las casi 2000 personas que dejarán próximamente Microsoft. A esto le siguieron recortes en lugares como Embracer Group, Electronic Arts, Sony, entre más empresas que han decidido prescindir de los empleados para conservar el margen de ganancias estables para tener alegres a los accionistas.

La despedida de trabajadores ha ido en menor o mayor número dependiendo de la empresa que se hable, y los analistas de gran calibre como Tom Henderson mencionan que hasta este momento hay un número de aproximado de 7,000 personas que están dejando la industria, pues menciona que se pondrá peor con el pasar de los meses. Eso significa, que si a 2023 se le consideraba como un año negativo en cuestión de personal eliminado, este podrá superar esa marca sin problemas.

Todays news makss it over 7000 layoffs in 2024 alone and it's not going to be the end. These stories will continue to hit for at least the next 18 months IMO, with those companies who have already had massive layoffs doing further rounds as they continue to restructure.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 27, 2024