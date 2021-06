Éste es el nuevo contenido que llegará a Among Us en un futuro

Después de ganar varios premios durante The Game Awards, el día de hoy InnerSloth tuvo presencia en el evento de Kickoff Live de Summer Game Fest para revelar todas las novedades que están en desarrollo para Among Us.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento, InnerSloth ya está trabajando para incluir un modo “escondite”, más tareas, nuevos colores y cosméticos, logros, y un mapa adicional. Esperemos tener más información sobre este contenido en un futuro.

Vía: Kickoff Live