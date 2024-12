Éste es el episodio más visto de The Simpsons

Con más de 30 años en emisión y superando los 700 capítulos disponibles, The Simpsons es una serie que ha marcado generaciones. Pese al paso del tiempo y al cambio de escritores, uno de estos episodios se ha mantenido vigente, y es que una de las primeras producciones aún mantienen el honor de ser el capítulo más visto del show.

De acuerdo con información de Real Time, Bart Gets an F, o Bart Reprueba en América Latina, es el episodio más visto de The Simpsons, con más de 33.6 millones de vistas desde su estreno. Este capítulo se estrenó en 1990, y representa el inicio de la segunda temporada de la serie. Aquí, Bart corre el riesgo de reprobar su clase con la maestra Krabappel, por lo que no solo le pide ayuda a Martin Prince, sino que un milagro lo ayuda a estudiar.

Aunque estamos hablando de uno de los primeros capítulos en la serie, este episodio ha logrado mantenerse vigente debido a la forma en la que nos presenta a un Bart más vulnerable, y dispuesto a sacrificar un día de diversión en la nieve para poder superarse. De igual forma, parte del elenco secundario, como Martin Prince y Krabappel, tienen el tiempo suficiente para brillar y ofrecerle una capa de profundidad a los habitantes de Springfield.

Pese al paso del tiempo, el episodio no solo se ha mantenido vigente, gracias ha debido a su mensaje y caracterización de los personajes, sino que también tienen una presencia en la cultura de los meses, con la imagen de Bart adulto en el salón de clases siendo algo que hasta el día de hoy se sigue usando en el internet. En temas relacionados, la voz de Milhouse deja el show. De igual forma, EA cierra The Simpsons: Tapped Out.

Nota del Autor:

Este es un gran episodio. Las primeras temporadas de The Simpsons tienen un sentimiento de honestidad que ha desaparecido de la serie. Tal vez sea la inocencia del público y los escritores, pero hay algo especial en la forma en la que el show deja que sus personajes sean vulnerables de una forma que ya encontramos en la actualidad.

Vía: Real Time