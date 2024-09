EA confirma cierre de The Simpsons: Tapped Out

Aunque muchos recordamos con cariño títulos como The Simpsons: Arcade y The Simpsons: Hit & Run, el mayor éxito de esta serie en el mundo de los videojuegos es The Simpsons: Tapped Out para dispositivos móviles. Después de una década en estas plataformas, EA ha confirmado el cierre de sus servidores el próximo año.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que los servidores de The Simpsons: Tapped Out llegarán a su fin el próximo 24 de enero de 2025. Antes de eso, el 31 de octubre de 2024, la experiencia desaparecerá de las tiendas digitales de iOS y Android, y en estos momentos ya es imposible gastar dinero real en este juego. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“A nuestros queridos fans: Hemos tomado la difícil decisión de poner fin a Tapped Out. Las compras dentro de la aplicación se han desactivado y el juego se eliminará de las tiendas de aplicaciones el 31 de octubre de 2024. Podrás seguir jugando hasta el 24 de enero de 2025, momento en el que se apagarán los servidores y no se podrá acceder a TSTO. La decisión de poner fin a nuestro viaje de doce años es emotiva. Junto con nuestros socios de The Simpsons™ y The Walt Disney Company, nos ha encantado traerles este juego a ustedes, los fans, y ver cómo cada uno de ustedes ha construido sus propias y queridas versiones de Springfield. Ha sido un viaje extraordinario y estamos agradecidos de haber podido ofrecer 308 actualizaciones, 831 personajes e, incluida la despedida final de hoy, 1463 líneas de misiones. A medida que nuestro viaje llega a su fin, les ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a ustedes, los jugadores, que han hecho que todo esto sea posible”.

The Simpsons: Tapped Out, ahora conocido como The Simpsons: Springfield, llegó a dispositivos iOS en el 2012, y un año más tarde a Android. En tan solo dos años logró recaudar más de 130 millones de dólares, posicionándose como uno de los mayores éxitos de EA en el mercado móvil. Sin embargo, la popularidad del título ha disminuido en los últimos años, y parece que la compañía ya no está dispuesta a gastar los recursos que se necesitan para mantener a flote esta experiencia.

Recuerda, The Simpsons: Tapped Out llegará a su fin definitivo el 24 de enero de 2025. En temas relacionados, este es el cuarto secreto en la casa de los Simpsons. De igual forma, así se vería una película live action de The Simpsons.

Nota del Autor:

Jugué en su momento The Simpsons: Tapped Out, y era muy similar a FarmVille y todos esos juegos de gestión que fueron populares en Facebook. Esto se tardó en suceder. Si bien este tipo de experiencias fueron populares hace 10 años, hoy en día son una especie en extinción.

Vía: EA