En estos momentos se está llevando a cabo el Tokyo Game Show 2024, en donde múltiples miembros de la industria experimentan nuevos juegos. Una de estas personas es Phil Spencer, jefe de Xbox, quien después de su presentación el día de ayer, tuvo la oportunidad de jugar algunos de los demos en el escenario. De esta forma, el ejecutivo tuvo la oportunidad de utilizar un DualSense enfrente de muchas personas, y aprovechó esta oportunidad para realizar uno de los clásicos chistes de videojuegos.

Recientemente, un clip de Spencer se popularizó en Twitter. Aquí podemos ver al ejecutivo usando un DualSense. En lugar de hablar sobre la respuesta háptica o los triggers adaptativos, el ejecutivo señaló que la posición del botón “X” está en el lugar equivocado. Esto fue lo que comentó:

Phil Spencer uses a PS5 controller and says that the X button is in the wrong place, it should be where the A button is and next to it is the A button.

