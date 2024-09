Phil Spencer es el jefe de Xbox, por lo que tienen en sus manos el poder de cambiar por completo la dirección de la compañía, para bien y para mal. Si bien en el último año hemos visto sus planes para llevar sus exclusivas a las consolas de la competencia, el ejecutivo no se arrepiente de esto. En su lugar, considera que tomó las peores decisiones de su carrera cuando dejó pasar la oportunidad de publicar Destiny y Guitar Hero.

Por medio de una entrevista durante PAX West 2024, Spencer admitió que tomó algunas de las peores decisiones en su carrera cuando optó por no ayudar en la publicación de Destiny y Guitar Hero, dos de las propiedades más exitosas en las últimas generaciones de consolas. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Tengo sentimientos encontrados con Destiny. Obviamente, Bungie era parte de Microsoft cuando empecé en Xbox y compartí planta con Alex Seropian y Jason Jones en el edificio en el que estábamos en Redmond. Aprendí muchísimo solo por estar cerca de Bungie.

He dejado pasar algunas oportunidades que son como las peores decisiones que se han realizado en videojuegos. Una muy interesante fue cuando vino este equipo a Redmond y Alex Rigopulos, y me propuso un juego en el que iban a hacer guitarras de plástico, las iban a conectar a las consolas e iban a vender canciones. Me quedé como ‘¿en serio? ¿Realmente pensamos que esto va a funcionar?’ Escuché que al final resultó ser un muy buen juego.

No soy el tipo de persona que se arrepiente. Puede que fuese culpa mía, pero intento mirar hacia el futuro y ser positivo con las cosas que estamos haciendo, así que celebro lo que Bungie ha hecho. Quiero decir, es increíble”.