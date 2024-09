Durante la presentación de Xbox en Tokyo Game Show se confirmó que StarCraft: Remastered y StarCraft 2: Campaign Collection llegarán a Game Pass en noviembre. Sin embargo, parece que esta no es lo único que veremos de esta serie en un futuro. De acuerdo con un nuevo reporte, Blizzard está intentando, por tercera ocasión, hacer un shooter de StarCraft.

De acuerdo Jason Schreier, periodista de videojuegos, Blizzard está trabajando en un nuevo shooter de StarCraft, con Dan Hay, ex-director y productor ejecutivo de Far Cry, a cargo de este proyecto. Esto fue lo que comentó Schreier en una entrevista con IGN sobre PLAY NICE: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment, su siguiente libro enfocado por completo Blizzard:

“¡Si no se cancela! Después de todo, esto es Blizzard. Su historia con los shooters de StarCraft no es buena. Sí, ese es un proyecto que, hasta donde yo sé, está en desarrollo, o al menos en el momento en que escribí este libro, estaba en desarrollo. Están trabajando en un shooter de StarCraft, StarCraft no está muerto en Blizzard”.

Esta no sería la primera ocasión que Blizzard intenta llevar a la serie de StarCraft más allá del mundo de los RTS. En 2002 StarCraft: Ghost en juego de disparos tácticos que, después de múltiples retrasos, fue cancelado en 2006. De igual forma, en 2019 se canceló otro proyecto similar, conocido como Ares en su momento, debido a que el estudio estaba enfocado en Diablo IV y Overwatch 2.

Hasta el momento, no sabemos exactamente en qué está trabajando Blizzard, más allá de expansión y DLC para sus juegos del momento. De esta forma, existe la posibilidad de que el shooter de StarCraft por fin tenga el tiempo y espacio suficiente para ser una realidad. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los anuncios de Xbox en TGS aquí. De igual forma, StarCraft 3 ya estaría en desarrollo.

Nota del Autor:

Bien dicen que la tercera es la vencida. Blizzard es un gran estudio, pero en los últimos ha cometido múltiples errores. Será interesante ver si el shooter de StarCraft se hace realidad, y de ser así, la reacción de los fans bien podría ser diferente a lo que muchos esperan.

Vía: IGN