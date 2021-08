Ésta es la recepción de Evangelion 3.0 + 1.0

Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time ya está disponible en Amazon Prime Video a nivel mundial. De esta forma, gracias a que miles de personas han tenido la oportunidad de ver esta esperada cinta durante las últimas horas, las opiniones no se han detenido, y parece que el público está más que feliz con el más reciente trabajo de Hideaki Anno.

Actualmente, Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time cuenta con una calificación perfecta de 100% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica. Sin embargo, aquí solo hay cinco reseñas, y estas fueron publicadas antes del estreno de la cinta en Prime Video. Es muy probable que a lo largo del día veamos como esta sección aumenta.

Sin embargo, son los fans y el público en general quienes no han perdido un solo minuto. De esta forma, en este mismo sitio vemos como la recepción de la audiencia es de un 93%, con casi 50 reseñas. La mayoría de estas alabando el trabajo que se hizo para concluir la historia que comenzó en 2007.

Sin duda alguna, este es un gran momento para los fans del anime. No solo Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time está disponible en Prime Video, sino que las otras tres cintas de la serie de Rebuild también están ha llegado a esta plataforma. Si no has tenido la oportunidad de ver estas películas, no lo dudes, y comienza un maratón en estos momentos.

Vía: Rotten Tomatoes.