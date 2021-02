Ésta es la escena de Dragon Ball que hizo llorar a su creador

La franquicia de Dragon Ball está repleta de momentos memorables que han provocado todo tipo de emociones entre los fans. Desde la muerte de algún personaje, la primera vez que vimos una fusión o la derrota de ese enemigo que pensamos invencible, la obra de Akira Toriyama tiene todo un legado por detrás. Pero existe una escena en particular que hizo llorar a su creador y acá te decimos cuál fue.

Dragon Ball Z: Bardock – The Father of Goku fue un corto especial que debutó por allá de 1990 y nos dio nuestro primer vistazo al padre de Goku. Durante esta escena podemos ver a Bardock enfrentar a todo el ejército de Freezer, antes de ser destruido por él mismo. Aunque originalmente no iba a ser parte del canon oficial, Toriyama rápidamente cambió de opinión tras haberlo visto por primera vez:

“Ese especial fue bueno. Me hizo llorar. ¿Cómo es posible que hayan hecho una historia mucho mejor que el manga original? Lo menos que podía hacer era volverlo parte del canon. Yo quería usar esa historia, sin importar nada mas. Realmente me hizo pensar. Vaya, esa última escena fue muy triste.”

Sabemos que los mangakas suelen ser muy estrictos en cuanto a sus historias, así que el hecho de que Toriyama haya cambiado su propia historia para adaptarla a este nuevo canon dice mucho al respecto.

Via: ComicBook